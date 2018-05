Bolzaneto – Bambino di 9 anni travolto da un’auto, è grave

Genova – E’ stato trasferito con la massima urgenza all’ospedale Gaslini dove è stato ricoverato in codice rosso, il bambino di 9 anni travolto da un’auto, questo pomeriggio, in via Felice Maritano, nel quartiere di Bolzaneto.

Ancora in via di accertamento la dinamica dell’incidente ma sembra che il piccolo stesse attraversando la strada quando è sopraggiunta un’auto che non è riuscita ad evitarlo e lo ha colpito in pieno, scaraventando in aria. Un volo di alcuni metri terminato con un forte impatto a terra.

Alcuni passanti che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente chiamato i soccorsi e l’ambulanza del 118 è arrivata velocemente ed ha soccorso il giovanissimo ferito.

Il bambino è apparso subito molto grave e i medici lo hanno ricoverato per accertamenti ed esami medici per verificare la presenza di eventuali danni interni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che stanno raccogliendo le testimonianze e gli elementi utili a ricostruire cosa è avvenuto e le eventuali responsabilità.

