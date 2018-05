Bambino investito a Bolzaneto, ancora grave al Gaslini

Genova – Restano gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni del bambino di 9 anni che ieri è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada vicino al supermercato di via Felice Maritano. Il piccolo è sotto controllo medico ed ha alcune ferite che non impensieriscono troppo i medici che, invece, lo tengono sotto stretta osservazione per il forte trauma cranico dovuto alla caduta.

Nell’incidente, infatti, il bambino è stato sbalzato in aria cadendo a terra violentemente.

Fortunatamente le condizioni generali del bambino sono leggermente migliorate rispetto a ieri.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire quanto avvenuto e l’esatta dinamica dell’incidente e la sezione Infortunistica della polizia municipale sta raccogliendo testimonianze. Chi ha assistito all’incidente può rivolgersi agli uffici per fornire elementi utili a chiarire quanto avvenuto e le eventuali responsabilità.