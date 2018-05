Chiavari – Acquista abiti con marchio falso, multato turista

Chiavari – Stava acquistando una polo con il marchio contraffatto quando sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza e lo hanno fermato ed identificato. Rischia una sanzione sino a 7mila euro l’incauto turista multato dai finanzieri sul lungomare, mentre concludeva un acquisto da uno dei tanti venditori abusivi presenti in zona.

I finanzieri hanno bloccato anche il venditore, un cittadino senegalese in regola con i permessi di soggiorno, e lo hanno denunciato per commercio di merce con marchi contraffatti.

A “fare scalpore”, però è la sanzione inflitta all’acquirente, in linea con le normative vigenti per il contrasto al commercio abusivo. Il cliente commette infatti un illecito come il venditore poichè, con il suo comportamento, alimenta il mercato illegale ed inoltre acquista merce potenzialmente pericolosa anche per la salute umana poiché talvolta i capi di abbigliamento vengono realizzati con materiali scadenti o contenenti sostanze chimiche pericolose.

I controlli sul lungomare proseguiranno anche nei prossimi giorni.

