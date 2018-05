Imperia – Turista francese si perde nella Baia Beniamin, ritrovato con l’elicottero

Imperia – Stava effettuando un’escursione a piedi con un gruppo organizzato quando si è attardato a guardare il panorama ed è rimasto solo. Un turista di 70 anni di nazionalità francese è stato dato per disperso, ieri pomeriggio, alle spalle di baia Beniamin e dopo lunghe ricerche a piedi è stato fatto intervenire l’elicottero Drago dei vigili del fuoco nel timore che potesse essersi ferito o che fosse rimasto vittima di un malore.

Il mezzo aereo ha iniziato a sorvolare la zona e lo ha individuato in una zona piuttosto impervia.

Per questo motivo un operatore è sceso dal velivolo con il verricello ed ha imbragato il turista per poi issarlo a bordo.

L’uomo è stato affidato alla squadra dei Vigili del fuoco di Ventimiglia che ha provveduto a farlo ricongiungere con il resto della comitiva.

Mi piace: Mi piace Caricamento...