La pittura dei grandi muralisti messicani in mostra a Palazzo Ducale

Genova – Dal 23 maggio al 9 settembre 2018 l’esposizione México: la pittura dei grandi muralisti e gli scatti di vita di Diego Rivera e Frida Kahlo sarà ospitata a Palazzo Ducale di Genova, nell’Appartamento del Doge.

Si tratta di una esposizione dal passato burrascoso: doveva essere inaugurata nel 1973 a Santiago, con le opere già arrivate in Cile e pronte per essere sistemate nell’area dedicata alla mostra. Il colpo di stato avvenuto proprio in quell’anno, però, fece sospendere gli allestimenti, e le opere rimasero “pendienti” per molti anni, fino al 2015, quando la mostra venne finalmente inaugurata, dapprima in Cile, poi in Argentina, Perù, e ora in Italia.

La collezione si compone di circa 70 opere dei tre artisti che maggiormente influenzarono la pittura muralista messicana: José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, tanto da essere definiti “Los tres grandes”. Si tratta di pitture a olio e disegni che raffigurano l’impegno politico e la situazione internazionale che i muralisti avevano molo a cuore. Insieme a questi lavori sono presenti numerosi documenti relativi ai murales originali, con video e animazioni in alta definizione che permettono di prendere visione delle mastodontiche opere presenti per le vie delle diverse città del Messico.

Il Museo d’Arte Carrillo Gil di Città del Messico e l’Ambasciata del Messico in Italia sono stati i principali promotori di questo allestimento, concedendo anche un’ampia e affascinante raccolta di fotografie, scattate da persone vicine, legate alla vita sentimentale e artistica di Diego Rivera e della moglie Frida Kahlo, in quanto protagonisti indiscussi della stagione pittorica e storica messicana rappresentata. Inoltre, altri documenti legati agli scambi culturali tra Cile e Messico saranno esposti insieme alle opere e alle foto.

La mostra sarà aperta al pubblico da martedì a domenica dalle ore 10:30 alle 20; il giovedì dalle 10:30 alle 22. Le biglietterie chiuderanno un’ora prima. Il costo del biglietto intero è di 12 euro, con riduzione 10 euro e 5 euro per le scuole più diritti di prenotazione. Per ulteriori informazioni è attivo il numero telefonico 199 151121.