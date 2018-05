Pisa – Tragedia nel pisano: a rimanere vittima una bambina di appena un anno. L’episodio rientra nel lungo novero dei genitori che abbandonano in automobile i figli. Infatti la povera bambina, di un solo anno d’età, è morta oggi dopo che il padre la ha lasciata chiusa in automobile all’interno di un parcheggio nella zona di San Piero a Grado. L’allarme era scattato intorno alle ore 16 di questo pomeriggio, ma l’intervento pur tempestivo delle forze dell’ordine e delle ambulanze non ha evitato il peggio. La bambina aveva già perso la vita.

