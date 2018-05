Sanremo, passeggia per la città con la cocaina nel trolley: arrestato pusher

Sanremo (Imperia) – Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato in possesso di 72 ovuli di cocaina nascosti in un trolley.

Il 36enne si è finto turista ed è stato notato dai militari mentre percorreva corso Cavallotti, a Sanremo, trascinando proprio la valigia.

Alla vista delle divise ha tentato di scappare, attirando l’attenzione e venendo fermato pochi istanti dopo.

Un controllo della valigia ha permesso di scoprire il doppio fondo nel quale, oltre a 610 grammi di cocaina, era nascosti 50 grammi di hashish. Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 60mila euro.

L’uomo, un tunisino, è stato trovato in possesso anche di 420 euro in contanti, denaro sequestrato insieme alla droga perché prova di attività illecita.

Da un successivo controllo è emerso che l’uomo in Italia era conosciuto con diversi alias ed era ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova nel 2017 per spaccio e dovrà scontare un anno e 9 mesi di reclusione.