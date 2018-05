Savona, abbandonato in una scatola: gattino salvato dall’Enpa

Savona – Un gattino di poche settimane è stato recuperato dai volontari dell’Enpa di Savona dopo essere stato abbandonato all’interno di una scatola.

Il micio è stato trovato all’interno di uno scatolone ai margini della strada a Montemoro, una frazione sulle alture di Savona lungo la strada Nazionale del Piemonte.

Un residente lo ha notato e lo ha consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali.

Il cucciolo, infreddolito e affamato, si sta rapidamente riprendendo grazie alle cure, al cibo ed alla dedizione dei volontari che lo stanno accudendo.

Non appena il gattino sarà di nuovo in forze, verrà affidato ad una famiglia che si offrirà di adottarlo.

Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo gli accertamenti del caso per individuare i responsabili dell’abbandono e denunciarli alla Procura della Repubblica.

Chi avesse informazioni utili, può inviarle anche in forma anonima all’indirizzo mail savona@enpa.org o recarsi presso la sede dell’associazione in via Cavour 48 r, a Savona, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. In alternativa, può contattare il numero 019 82 47 35.