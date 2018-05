Autobus della linea 1 frena bruscamente, passeggeri feriti

Genova – Incidente stradale, questa mattina, in via Buozzi, con il coinvolgimento di un autobus della linea 1, che collega Voltri con il centro cittadino.

Il mezzo pubblico, che viaggiava in direzione centro, ha dovuto effettuare una brusca frenata per evitare il veicolo che lo precedeva e molti dei passeggeri a bordo sono caduti a terra riportando fortunatamente solo lievi ferite. Il mezzo si è fermato e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e della polizia municipale ma non si registrano feriti gravi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

