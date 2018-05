Imperia – Studenti sospesi a scuola per aver usato droga durante una gita scolastica

Imperia – Sono accusati di aver consumato droghe durante una gita scolastica d’istituto i ragazzi, studenti di un istituto scolastico di Imperia, sospesi dalle lezioni a seguito di un’indagine interna alla scuola. I giovanissimi sono stati identificati dopo che uno di loro, un ragazzo minorenne, si è sentito male durante la gita e trovato semi incosciente in una stanza dell’albergo dove la scuola aveva prenotato per la gita.

Il ragazzo era stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale e subito erano scattate le indagini della scuola per ricostruire cosa fosse successo.

La vicenda è rimasta “riservata” per diverso tempo sino a quando non sono scattati i provvedimenti di sospensione che hanno fatto “scoppiare” il caso.

Su quanto avvenuto indagano anche i carabinieri per accertare chi abbia fornito la droga al minorenne e se sia stato indotto a consumarla. In questo caso, per i responsabili, si aprirebbero le porte di un processo penale e conseguenze ben peggiori di una sospensione a scuola.