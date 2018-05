Incidente mortale a Genova Quinto, muore giovane motociclista Giovanni Begliomini

Genova – Incidente mortale, la notte scorsa, sul lungomare di Quinto, in direzione levante. Due moto che, sembra, procedevano appaiate, si sarebbero scontrate in curva e il conducente di uno dei veicoli a due ruote è caduto violentemente a terra morendo sul colpo.

La vittima è Giovanni Begliomini, 26 anni, residente a Nervi. Sul posto dell’incidente sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 per per il ragazzo non c’era più nulla da fare. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 della scorsa notte.

In corso la ricostruzione dell’incidente e le eventuali responsabilità.

