Molassana – In fiamme pizzeria pronta per essere inaugurata

Genova – Doveva inaugurare martedì prossimo la pizzeria al secondo piano dell’edificio che ospita il supermercato Basko, tra via Bernardini e cia Molassana, nell’omonimo quartiere genovese, andata distrutta nella notte per un incendio. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 23 e molti passanti e residenti hanno notato il denso fumo nero che fuoriusciva dalle finestre del locale ed hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso, i pompieri e le forze dell’ordine e subito sono iniziate le operazioni di spegnimento dopo che i vigili del fuoco hanno accertato che all’interno non si trovava nessuno.

L’incendio è stato domato e sono partite le prime verifiche per stabilire l’origine del rogo.

La pizzeria era praticamente pronta per essere inaugurata ed avrebbe aperto ufficialmente i battenti il prossimo martedì offrendo più di 300 posti a sedere.

Forse un guasto all’impianto elettrico all’origine dell’incendio ma non viene esclusa alcuna ipotesi.