La Spezia – Incidente sul lavoro in una cava in località Biassa, operaio travolto da sassi

La Spezia – Migliorano, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni dell’operaio ferito in modo grave in un incidente sul lavoro in una cava in località Biassa. L’uomo sarebbe stato investito dal carico di un camion in circostanze ancora tutte da chiarire.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio quando il lavoratore, che risulterebbe essere “autonomo” era nella cava per assistere alle operazioni di scarico di materiale da un camion.

Ad un tratto dal mezzo sono state scaricate pietre e sassi e l’uomo sarebbe stato colpito al volto e alla testa dal materiale.

Caduto a terra ferito, l’operaio è stato soccorso dai colleghi che hanno anche chiamato il 118. L’ambulanza lo ha trasferito d’urgenza in ospedale.

Qui, però, ha riferito di non ricordare le circostanze dell’incidente ed anche i colleghi non avrebbero saputo riferire elementi utili a ricostruire con precisione quanto avvenuto. Circostanze che hanno fatto scattare un’inchiesta approfondita per verificare le condizioni di lavoro all’interno della cava ed eventuali carenze nel sistema di sicurezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...