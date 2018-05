Treno deragliato nel Torinese, aumentano le vittime

Torino – Bilancio delle vittime che si aggrava e probabile blocco della linea ferroviaria Torino-Chivasso-Ivrea per alcuni giorni. Ancora più grave la situazione dopo l’incidente di ieri sera, intorno alle 23,30, che ha visto un treno investire un Tir per poi deragliare. Il numero delle vittime sale a due mentre si aggravano almeno due dei 18 feriti trasferiti in diversi ospedali della zona.

Oltre al conducente del treno, Roberta Madau, ormai prossimo alla pensione, è deceduto anche il conducente di un furgone che guidava il convoglio di un “trasporto eccezionale” che è rimasto sui binari qaundo si sono abbassate le sbarre del passaggio a livello. Il treno ha colpito in pieno il convoglio e alcuni vagoni sono uscito dai binari.

Si aggrava invece la capotreno che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco con gravissime ferite.

Si aggrava anche l’emergenza sulla linea ferroviaria perchè potrebbero essere necessari alcuni giorni per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare la sicurezza.

Nel frattempo proseguono le indagini per accertare come abbia fatto il convoglio eccezionale ad impegnare il passaggio sapendo di muovere a velocità molto basse e se siano stati rispettati i piani di sicurezza e fatte le necessarie comunicazioni alle Ferrrovie dello Stato.

Da comprendere inoltre come mai il treno non sia riuscito a fermarsi in tempo.

