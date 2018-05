Aeroporto di Genova, Volotea inaugura tre nuove rotte

Genova – Tre nuove rotte partiranno dall’Aeroporto di Genova. Ad annunciarlo è Volotea, la compagnia aerea low cost che collega le città di medie e piccole dimensioni in Europa e basata su Genova.

Lo scorso 30 marzo è stato inaugurato il collegamento diretto verso Madrid con due frequenze settimanali, lunedì e venerdì. La compagnia adesso è pronta a lanciare altre tre nuove rotte in partenza dal Cristoforo Colombo.

Da domani, sabato 26 maggio, sarà possibile partire per Lampedusa con un volo settimanale, da domenica per Lamezia Terme con partenze mercoledì e domenica e da martedì 29 sarà inaugurata la linea verso Mykonos con un volo settimanale di martedì.

Inoltre, la compagnia ha riattivato il collegamento verso Olbia operativo dallo scorso 6 maggio e proprio da oggi, la ripartenza dei voli verso Ibiza, Atene, Alghero, Palma di Maiorca, Minorca e Santorini.

Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy e Southeastern Europe, ha commentato: “Per l’estate 2018 abbiamo ideato un ventaglio di offerte davvero ricco a Genova. Con queste tre nuove rotte, i passeggeri in partenza dal Cristoforo Colombo potranno scegliere se trascorrere una vacanza in una delle isole più affascinanti del Mediterraneo, concedersi una pausa alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Calabria o, ancora, partire alla volta di una delle più gettonate località turistiche della Grecia. Inoltre, con la ripresa dei collegamenti verso la Sardegna, la Spagna, la Grecia e la Puglia, i viaggiatori liguri che stanno programmando le vacanze estive potranno sbizzarristi tra tantissime destinazioni, una più suggestiva dell’altra“.

Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova, aggiunge: “Grazie a questi nuovi collegamenti, migliaia di persone potranno volare in vacanza partendo dal loro aeroporto. In questa estate 2018 la compagnia non solo conferma tutti i voli del 2017 ma aggiunge destinazioni importanti come Lamezia Terme, Lampedusa e Mykonos, senza contare il nuovo volo per Madrid che ha preso il via a marzo. Siamo grati al vettore e invitiamo tutti i liguri a scegliere il nostro aeroporto per volare in vacanza“.