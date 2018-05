Agguato fuori dall’ambasciata, imprenditore genovese ucciso in Costa Rica

Genova – E’ stato ucciso in un agguato fuori dall’ambasciata italiana Salvatore Ponzo, imprenditore genovese di 36 anni che da tempo si divideva tra Italia e Costa Rica per la sua attività commerciale.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, Ponzo ieri mattina si trovava insieme alla fidanzata Toaquiza Lopez ed era appena uscito dall’ambasciata italiana nella zona di Los Yoses, Monte Local. Si stava dirigendo verso il suo pick-up quando due uomini col volto coperto da un casco ed in sella ad una moto lo hanno raggiunto: uno dei due ha estratto la pistola esplodendo diversi colpi e lasciando i due a terra.

Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati con urgenza all’ospedale Calderon Guardia ma una volta arrivati il cuore del 36enne ha smesso di battere. Gravissime, ancora, le condizioni della fidanzata 26enne.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due; è in corso una massiccia caccia all’uomo ma al momento non si conosce il movente dell’agguato.

Ponzo aveva avviato un export di ananas ed altri prodotti ortofrutticoli con la sua ditta “Tierra Nuestra Latina”, importando in tutta Europa. Gli investigatori hanno controllato lo stabilimento nella speranza di trovare indizi utili al caso.