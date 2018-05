Genova, uomo si ferisce le braccia e chiede aiuto in via XX Settembre

Genova – Questa mattina poco dopo le dieci, in via XX Settembre, una pattuglia della Polizia Locale è stata avvicinata da un giovane che presentava sugli avambracci numerose ferite da taglio. Gli agenti lo hanno confortato chiamando immediatamente i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato con una ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Gaslini” dove si è verificato che le ferite, seppure numerose, non erano profonde. Dopo i primi accertamenti il giovane ha tentato di allontanarsi, ma è stato intercettato dagli stessi agenti della Polizia Locale che erano rimasti nell’atrio del pronto soccorso. I successivi controlli hanno accertato che già in passato il giovane è stato protagonista di simili atti di autolesionismo e il tribunale dei minori, informato dei fatti, ne ha disposto il trasporto presso la clinica psichiatrica dell’ospedale “San Martino”.

