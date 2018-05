Identificati i giovani che hanno dato fuoco alla roulotte sulla spiaggia di Multedo

Genova – Si annoiavano e volevano fare un dispetto alla 50enne che aiutava moltissimi gatti nella sua roulotte vicino alla spiaggia di Multedo, i tre giovani, tra i 14 e i 18 anni, identificati e denunciati dalle forze dell’ordine per aver dato fuoco all’abitazione precaria della donna. I tre si erano vantati del gesto durante una festa e le loro parole non sono sfuggite a chi ha deciso di denunciare un atto che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

La donna, infatti, non era presente nella roulotte per puro caso visto che, di solito, non la abbandonava mai. Il rogo ha distrutto la roulotte che era il suo unico “tetto” ed è al vaglio degli inquirenti la dichiarazione dei giovani che, ammettendo il gesto, hanno precisato di essersi accertati che la roulotte fosse disabitata.

Ora rischiano una pesante condanna e dovranno risarcire la vittima che, nel frattempo, ha trovato un’altra sistemazione grazie al buon cuore delle famiglie del quartiere.

Resta lo stupore per l’atto criminale di un gruppetto di ragazzi apparentemente “per bene” e che certo non provengono da famiglie con particolari problemi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...