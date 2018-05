La Spezia, inaugurata la pista di atletica al campo sportivo “Montagna”

La Spezia – Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha inaugurato la nuova pista di atletica al campo sportivo “Montagna”. Insieme a lui erano presenti l’assessore allo sport Lorenzo Brogi e Augusto Franchetti, Delegato Coni. La pista è stata realizzata in materiale cosiddetto “colato” e ha ottenuto l’omologazione per lo svolgimento delle gare di atletica. Inoltre è stato realizzato anche un nuovo impianto di illuminazione sul rettilineo principale della medesima pista. Ulteriori lavori sono stati effettuati sulla tribuna centrale totalmente riqualificata con adeguamento strutturale secondo le norme antisismiche così come per la copertura sovrastante. Anche i locali spogliatoi sono stati completamente ristrutturati consentendo la realizzazione di 6 stanze per gli atleti e 2 per gli arbitri complete di docce e bagni. Infine sono state abbattute tutte le barriere architettoniche consentendo l’accesso e la fruzione a tutti.

“La realizzazione della nuova pista arricchisce enormemente l’impiantistica sportava cittadina – ha dichiarato il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini – consentendo alla Spezia di diventare una eccellenza nel campo dell’atletica leggera e un punto di riferimento in Italia. Il mio augurio è che tra tutti voi ragazzi ci sia un futuro campione e che il suo cammino possa iniziare proprio da qui.” Il costo dei lavori ammonta a circa un milione e 700mila euro.