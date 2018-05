La Spezia, operaio cade da 7 metri: grave al San Martino

La Spezia – Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna in località Pianazze, alla Spezia.

Qui, un operaio di 58 anni impegnato nella bonifica dell’amianto del tetto di un capannone industriale, per cause ancora da verificare, è caduto precipitando per un’altezza di circa sette metri.

Immediato è scattato l’allarme, lanciato dai colleghi di lavoro che hanno immediatamente allentato il 112.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari che hanno prestato le prime cure al 57enne. Visti i diversi e gravi traumi riportati con la caduta, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso.