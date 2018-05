Lavori di adeguamento della rete idrica, martedì rubinetti a secco alla Foce

Genova – A causa di un intervento previsto per l’adeguamento della rete di distribuzione dell’acqua finalizzata alla distrettualizzazione, Iren Acqua comunica, attraverso un comunicato, che dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di martedì 29 maggio sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie:

via Pisacane tratta a ponente di corso Torino

piazza Savonarola

corso Torino tratta tra il civico 24 e il civico 30

via Montesuello tratto compreso tra via Trebisonda e piazza Palermo

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati ai giorni successivi.