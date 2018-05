Meredith di Grey’s anatomy scippata a Firenze

Firenze – Ellen Pompeo, la dottoressa Meredith di Grey’s Anatomy, è stata scippata in piazza della Signoria, in pieno centro fiorentino. La pessima figura per l’immagine italiana all’estero è andata in scena attorno alle 14 quando l’attrice passeggiava per le vie del centro con la famiglia con cui si trova in vacanza in Italia. Uno sconosciuto l’ha strattonata rubandole la borsa ed è poi fuggito abbandonando l’oggetto senza il portafogli e gli oggetti di valore poco lontano.

Ad intervenire in soccorso della turista sono intervenuti gli agenti della polizia ma dello scippatore ancora nessuna traccia.

A “completare” la figuraccia un post di Ellen Pompeo su Instagram in cui appare in foto con i poliziotti e scrive: “Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te – dice l’attrice nel post su Instragam, scritto in un mix di inglese, spagnolo e italiano -, io sono buona e cara ma non dimenticare le mie origini napoletane”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...