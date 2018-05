Molassana, furti nei negozi di giocattoli: arrestati i ladri di LEGO

Genova – Hanno tentato di rubare diverse confezioni di mattoncini Lego da un negozio di giocattoli in via Adamoli, nel quartiere di Genova Molassana, per questo tre persone sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto.

A finire in manette sono stati tre rumeni di 23, 28 e 29 anni che, aiutati da due complici non ancora identificati, hanno provato a mettere a segno un colpo in un negozio di giocattoli di Sestri, utilizzando una tecnica che due mesi fa gli aveva permesso di portare a casa un bottino di 3mila euro di valore.

Una commessa del negozio, molto attenta, li ha notati e si è insospettita facendoli desistere dall’intento ed avvisando contemporaneamente la Polizia.

I malintenzionati si sono quindi diretti verso un altro esercizio della stessa catena in via Adamoli per tentare un nuovo furto utilizzando sempre lo stesso modus operandi.

Quattro di loro hanno iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali del negozio, prendendo costose confezioni di Lego ed impilandole di fronte all’uscita di sicurezza. Nel frattempo, un quinto uomo in auto si è avvicinato all’uscita con il bagagliaio aperto per poter caricare velocemente la refurtiva e scappare.

Questa volta sono stati bloccati dai poliziotti prima della fuga. In tre sono finiti in manette e saranno processati questa mattina con il rito direttissimo.

Le confezioni di Lego sottratte sono state ricollocate sugli scaffali.

La banda aveva derubato un negozio di giocattoli di Pavia il giorno prima, portando via circa 20 pezzi di Lego per un ammontare complessivo di 2900 euro.