Moto si schianta contro un autocarro, giovane ferito alla Spezia

La Spezia – I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per un intervento stradale avvenuto in Viale San Bartolomeo, all’altezza del cavalcavia all’inizio di Fossamastra.

Per dinamiche ancora in fase di ricostruzione da parte dei Vigili Urbani accorsi sul posto, una moto guidata da un ragazzo proveniente dal centro città è andata a schiantarsi contro un motocarro che veniva dalla direzione opposta.

I Vigili del fuoco si sono preoccupati di mettere in sicurezza la scena per scongiurare eventuali incendi mentre il personale medico stabilizzava il ferito per portarlo al pronto soccorso.