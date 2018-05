Operai tagliano un tubo, fuga di gas ad Ortonovo

Ortonovo (La Spezia) – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana sono intervenuti ieri mattina ad Ortonovo, nel comune di Luni, per una grossa fuga di gas.

Una ditta che effettuava uno scavo per l’installazione delle fibre ottiche in via Castagnola, vicino al municipio, ha accidentalmente tagliato un tubo del metano causando una pericolosa fuoriuscita di gas in strada.

I Vigili del fuoco hanno immediatamente interdetto via Castagnola al traffico e fatto evacuare le 4 palazzine che si trovavano in zona pericolosa, per un totale di 5 famiglie, in attesa che i tecnici dell’Acam chiudessero il flusso di metano della condotta danneggiata e procedessero in sicurezza alla riparazione del guasto. Le famiglie sono rientrate nelle loro abitazioni verso le 13:30.