Dopo i Rolli aprono le Ville storiche di Sampierdarena

Genova – Ville storiche di Sampierdarena aperte e visitabili, per l’intera giornata di oggi per l’evento “Oltre i Rolli”. Parte delle oltre 70 ville che un tempo sorgevano nel quartiere del ponente genovese, vera e propria “stazione balneare” della ricca nobiltà genovese, potranno essere ammirate anche negli angoli più nascosti e meno conosciuti.

Grazie ad alcune associazioni culturali, infatti, per un giorno riapriranno al pubblico Villa Imperiale Scassi “La Bellezza”, Spinola di San Pietro, Centurione del Monastero e Doria De Mari Don Daste e sarà possibile ammirare affreschi e saloni con statue e stucchi di straordinaria bellezza.

Grazie agli studenti di alcune scuole del quartiere, poi, si potranno scoprire i segreti delle Ville e le storie delle famiglie che le abitavano o, ancora, partecipare a visite guidate accompagnate, lungo le vie dell’antica località di villeggiatura delle più grandi e ricche famiglie genovesi.

