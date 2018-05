Manifesto anti aborto anche alla stazione di Genova Principe

Genova – Dopo il manifesto anti abortista in corso Buenos Ayres, prosegue la campagna pubblicitaria “pro-vita” e arrivano i manifesti “mobili” montati su camion parcheggiati nei punti strategici della città.

Uno dei camion è rimasto fermo a lungo davanti alla stazione Principe, suscitando proteste e reazioni diametralmente opposte sui Social.

Più “delicato”, però, il messaggio pubblicizzato a pagamento dai committenti.

Una foto di un feto accompagnata da una frase: mamma, non ti pentirai di avermi avuto … e se proprio non puoi tenermi con te dammi in adozione”.

Come sempre, però, la campagna è stata oggetto di fortissime polemiche sui social network dove le foto dei camion vengono postate e commentate aspramente da chi difende a spada tratta una legge dello Stato italiano che non impone ma “consente” l’aborto e dunque una libera scelta dei cittadini.

