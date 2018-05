Villa Duchessa di Galliera si arricchisce dei medaglioni floreali di Maria Brignole Sale

Genova – Il giardino all’italiana di Villa Duchessa di Galliera, a Voltri, si arricchisce dei nuovi “medaglioni floreali” voluti da Maria Brignole Sale a fine Ottocento.

L’inaugurazione alle 16, con la partecipazione delle associazioni che hanno curato il progetto di recupero finanziato anche da privati.

I tecnici dell’Associazione Amici di Villa Duchessa, Sistema Paesaggio e dell’Aster hanno ricostruito le celebri composizioni floreali partendo da alcune fotografie dell’epoca e ridisegnando sul prato, i giochi di colore e di composizione.

Era il 1880 e la Duchessa di Galliera volle elaborati medaglioni floreali (mosaicolture) per il proprio giardino nella Villa di Voltri.

Già oggi le magnifiche fioriture di rose bianche offrono un colpo d’occhio spettacolare e i nuovi medaglioni arricchiscono un disegno che pian piano, riporterà il giardino all’italiana di Villa Duchessa di Galliera agli antichi splendori.

Dal dopoguerra in poi, infatti, le antiche composizioni sono andate via via perdute e nessuno, a memoria d’uomo, le ricorda così belle.

