Kimono, bonsai e cerimonia del the giapponese a Palazzo Reale

Genova – Sfilata di kimono, magnifici bonsai e la cerimonia del the dopo una visita guidata per scoprire i legami tra la Superba e l’estremo oriente. E’ l’appuntamento di Sakura Project al Palazzo Reale di via Balbi.

Un viaggio attraverso aneddoti e storia che parte alle 16 al palazzo che ospitava la famiglia reale dei Savoia.

Costo visita guidata speciale “Sol Levante a Palazzo Reale” 15 euro

