La Spezia – Incendio in appartamento a La Gira

La Spezia – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, per l’incendio che ha danneggiato un appartamento in località “La Gira”, nella periferia nord della città. Alcuni passanti hanno notato il denso fumo nero che fuoriusciva dalle finestre dell’abitazione ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono accorsi ed hanno subito verificato che nell’abitazione non si trovasse nessuno e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento con una tecnica particolare che prevede l’utilizzo di acqua nebulizzata ad alta pressione. Un particolare che, in casi come questi, permette di utilizzare quantità di acqua molto ridotta per evitare danni al mobilio e alle strutture.

L’incendio ha comunque creato danni all’interno della villetta che dovranno essere valutati nel corso di un successivo sopralluogo.

Dopo le operazioni di spegnimento sono iniziate quelle per la bonifica e per cercare di ricostruire l’origine del rogo.

