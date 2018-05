Montaretto – Vigili del fuoco ritrovano turista disperso

Montaretto (La Spezia) – E’ stato ritrovato sano e salvo, ieri sera, il turista francese di 75 anni che si era perso lungo i sentieri che da Montaretto di Bonassola conducono a Levanto, nello spezzino. L’uomo, in vacanza con la famiglia a Levanto, era arrivato camminando a Montaretto dove ha trascorso il pomeriggio tardando nel rimettersi in cammini.

Intorno alle 20, non vedendolo ritornare e temendo che potesse essersi perso o che fosse ferito, i familiari hanno chiamato i soccorsi.

Subito alcune squadre di vigili del fuoco e del soccorso alpino hanno raggiunto la zona ed iniziato a battere i sentieri alla ricerca del pensionato che è stato poi ritrovato, poco dopo, mentre camminava lungo la strada carrabile.

Leggermente confuso ma in buone condizioni di salute, il turista è stato riaccompagnato dai familiari.

