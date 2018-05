Genova – Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di ieri, domenica 27 maggio in via Natale Gallino, a Pontedecimo.

Qui, intorno alle 18.00, due auto si sono scontrate frontalmente.

I passeggeri dei due veicoli, grazie al corretto uso delle cinture ed alla presenza degli air bag, non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bolzaneto ed i soccorsi sanitari del 118 che hanno preso in carico la cura dei feriti.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, occupandosi della viabilità in attesa dell’arrivo della Polizia Locale.

Agli agenti il compito di compiere i rilievi del caso per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.