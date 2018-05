Eventi – Cristiano De Andrè è il primo ospite del Palco Sul Mare

Genova – Cristiano De Andrè è il primo ospite di Palco sul Mare Festival, la manifestazione organizzata da Videobox sotto la direzione artistica di Max Garbarino, giunta quest’anno alla sua 23esima edizione.

L’artista genovese si esibirà all’Arena del Mare del Porto Antico all’interno della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo 2018 martedì 31 luglio dopo un lungo tour che lo ha visto impegnato per tutto il 2017 e che gli è valso consensi ed elogi.

Cristiano De Andrè torna davanti al suo pubblico con “Storia di un impiegato Tour”, un’opera rock sugli anni di piombo e sulle speranze di costruire un mondo migliore ispirata al celebre concept album di Fabrizio De Andre del 1973, e che racconta il gesto di un impiegato degli anni ’70 animato dal ricordo della rivolta collettiva del maggio francese del 1968.

A cinquant’anni dall’anniversario del ’68, De Andrè ricorda il periodo sottolineando che il Sessantotto non fu tanto una rivoluzione politica ma una rivoluzione sociale e culturale caratterizzata dagli anni di “lotta dura, senza paura”.

Cristiano e Stefano Melone hanno dato nuova vita musicale alle canzoni del disco, virando su sonorità rock.elettroniche, calibrate sui momenti psicologici del protagonista della storia che, insieme alle proiezioni video e ambientazioni di palco curate dal regista Jacopo Spirei, darà vita ad una vera e propria opera rock.

Undici album all’attivo, quattro partecipazioni al Festival della Canzone Italiana di Sanremo e numerosi riconoscimenti della critica arricchiti dal favore del pubblico per De Andrè che torna a Genova dopo il concerto del 24 ottobre scorso al Teatro Carlo Felice.

Palco sul Mare Festival, la manifestazione di musica e cabaret che da anni accompagna l’estate genovese, ritorna con un grande nome, quello di Cristiano che, insieme alla sua rivisitazione di “Storia di un impiegato”, riproporrà, nella seconda parte del concerto, i grandi successi di Faber.

I biglietti, in prevendita a partire da 30€, sono in vendita sui circuiti happyticket.it e mailticket.it e nel punto vendita Disco Club di via San Vincenzo.