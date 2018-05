Genova, insulta gli ebrei su Facebook. Deferito esponente genovese di “Lealtà ed Azione”

Genova – È stato deferito in data odierna dall’ufficio di competenza dell’Autorità Giudiziaria il 24enne genovese che, esponente della emanazione genovese del movimento di estrema destra denominato “Lealtà ed Azione”, aveva postato sul proprio profilo Facebook, lo scorso 15 maggio, un messaggio in cui, commentando la strage di palestinesi ad opera dell’esercito israeliano avvenuta nella striscia di Gaza in quei giorni, aveva definito gli ebrei “lurida razza di mercanti dal naso adunco”. Lo si apprende da una nota diffusa dalla Questura di Genova. Il messaggio, poi rimosso dal suo autore, era stato riportato da un articolo pubblicato nella giornata di ieri sull’edizione online di Repubblica. Il 24enne è stato deferito in virtù dell’articolo 3 del decreto legge 122 del 26 aprile 1993, convertito nella legge n. 205 del 25 giugno 1993, che tratta di “misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

