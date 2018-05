Kylie Minogue compie 50 anni: auguri alla piccola grande regina del pop

Genova – Amori turbolenti, successo travolgente, cambi di stile, determinazione da vendere: i primi cinquant’anni di Kylie Mingoue sono stati un mix di questi ingredienti. Nata a Melbourne il 28 maggio del 1968, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nella soap opera “Neighbours“, che segnò l’inizio di altre brillanti carriere: Jason Donovan, Russell Crowe e Natalie Imbruglia erano i colleghi della giovanissima Kylie. La musica, però, è sempre stata la sua grande passione, e il suo primo album, che si chiama come lei, entra nelle classifiche annunciando la nascita di una nuova stella. È il 1988, teen-pop e musica dance si fondono e vendono circa 7 milioni di copie.

In tre decenni, Kylie ha pubblicato 13 album, reinventando continuamente sonorità e approccio, facendo della sensualità una delle carte vincenti, ma sempre senza dimenticare di rivendicare la forte personalità che l’ha sempre contraddistinta. Nel 2001 viene pubblicato il suo singolo più celebre, “Can’t Get Out of My Head“, che domina le classifiche di tutto il mondo arrivando al primo posto in ben 20 paesi.

Arrivata all’apice del successo, la diva australiana annuncia di essere malata di cancro al seno e il ritiro momentaneo dalle scene; tornerà, più in forma che mai, due anni dopo, proseguendo la sua carriera di cantante e di attrice, girando il mondo con i suoi tour e facendosi ambasciatrice di importanti battaglie sociali a favore della comunità LGTB e nella lotta contro l’AIDS. E i riconoscimenti alla sua carriera arrivano numerosi: nella sua città natale, Melbourne, le hanno dedicato una statua; è stata nominata Cavaliere delle Arti e della Musica in Francia, mentre l’Inghilterra le ha conferito il titolo di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Il suo ultimo lavoro discografico, Golden, pubblicato lo scorso aprile, ha segnato una svolta verso il mondo country, senza snaturare l’essenza, irrimediabilmente pop, della piccola grande regina australiana.

Su Facebook, il post che la cantante ha pubblicato per celebrare il suo 50esimo compleanno è un inno alla vita: “And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50….. Let’s go!” (E così inizia un nuovo decennio. Quanto sono grata per le opportunità che la vita mi ha concesso. 50….. andiamo!)