La Spezia, da venerdì nuovi parcheggi gratuiti per la sosta notturna temporanea. Ecco tutte le zone

La Spezia – A partire da venerdì 1 giugno saranno disponibili in città 500 nuovi stalli per la sosta notturna temporanea, da utilizzare senza tariffazione nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 20.30 fino all’una di notte. L’Amministrazione del sindaco Peracchini ha voluto così venire incontro ai cittadini, Coe recita una nota del comune spezzine, e lo ha fatto grazie anche al lavoro compiuto dall’Assessorato alla Mobilità, per dare risposte concrete e rapide alle pressanti richieste di nuovi parcheggi in città, in orario notturno ed estivo. Un’esigenza che verrà soddisfatta grazie all’individuazione delle nuove aree per la sosta temporanea notturna, con un incremento pari a 500 nuovi stalli. L’obiettivo è quello di facilitare gli automobilisti rendendo più fruibile il centro cittadino nel fine settimana. In particolare, le aree utilizzabili gratuitamente il venerdì e il sabato dalle ore 20.30 all’1.00 sono le seguenti:

Via Milano (tratto C .Cavour e Via Roma,) lato monte

Via Dei Mille (tra via Colombo e C.Cavour – corsia bus

Cavour (tra Viale Garibaldi e Via Di Monale) lato Arsenale,

Viale Amendola (tra Via Di Monale e V.Garibaldi) lato monte

Viale Amendola (tra Via Rosselli e via Dei Mille – corsia bus)

Viale Garibaldi ( tra n.c.1 e Viale Amendola) lato monte

Viale Garibaldi (tra via Gramsci e C.Cavour) lato mare

Via Gramsci (tra Via Rosselli e Via Chiodo – corsia bus)

Via Chiodo (tra Via Persio e P.Chiodo ) lato monte,

Piazza Chiodo, lato mare – capolinea bus

Via Faa di Bruno , lato monte (riservato bus)

Via XX Settembre (tra Via 27 Marzo e Via dello Zampino, lato Colli)

Via Veneto ( Tra via Crispi e via Portarocca – corsia bus)

Via XXIV Maggio (tra Via XX Settembre e via Crispi – corsia bus)

Via XX Settembre (tra Viale Mazzini e Viale Italia , lato Arsenale)

Viale Mazzini (tra via Diaz e via Cadorna)

Piazza Cavour (area mercato coperta)

Le nuove aree sono state individuate in forma sperimentale fino al 30 settembre 2018, in base ad un’ordinanza dei Dirigente del Settore Traffico e Mobilità. Al fine di ovviare alle criticità causate dalla mancanza di parcheggi, soprattutto nel centro storico, e dalla “sosta selvaggia” nelle ore serali, che – oltre a creare problemi alla normale circolazione – rappresenta anche una brutta immagine per il decoro cittadino, il Corpo di Polizia Municipale (da qualche settimana impegnato anche nel turno serale, ndr) intensificherà i controlli, e nel caso eleverà sanzioni alle auto in divieto. I maggiori controlli partiranno proprio da venerdì 1 giugno.