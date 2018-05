Ritrovato uno dei due uomini dispersi in Lunigiana

Fivizzano – E’ stato ritrovato sano e salvo, uno dei due uomini dispersi nei boschi della Lunigiana, al confine tra Liguria e Toscana, dove sono state concentrate squadre di soccorritori dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e dei volontari della protezione civile. Ad essere stato ritrovato è l’uomo che aveva lasciato la macchina in località Montereggio, nel comune di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara.

A far scattare le ricerche il ritrovamento di un biglietto che aveva fatto pensare alla volontà di farla finita.

Le squadre hanno battuto palmo a palmo i boschi della zona attorno all’auto e alla fine, in tarda serata, hanno trovato l’uomo sano e salvo e lo hanno riaccompagnato a casa.

Ancora ricerche, invece, per l’altro disperso nella zona e che ha lasciato l’auto posteggiata in una zona dove di solito si va per funghi.

Il timore è che il maltempo di ieri pomeriggio possa aver sorpreso l’uomo durante un’escursione, costringendolo a trovare un rifugio di fortuna

