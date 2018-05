S. Margherita, auto in fuga e abusivi in spiaggia: straordinari della Polizia Locale

Santa Margherita Ligure (Genova) – Non si sono fermati nemmeno nel fine settimana i controlli condotti dagli agenti della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure.

Nel week end appena trascorso gli agenti hanno provveduto al sequestro di quattro veicoli, di cui uno datosi alla fuga per sfuggire ai controlli, portando quindi a 14 i veicoli sequestrati negli ultimi 15 giorni.

Il veicolo in fuga ha percorso ad alta velocità l’Aurelia, venendo poi raggiunto da una pattuglia in moto a San Lorenzo.

Gli uomini della Locale hanno combinato diverse multe anche per la mancata visita di revisione veicolare sia per i motocicli che per le autovetture.

Sono stati effettuati anche controlli nelle aree pedonali e nelle spiagge che hanno portato al sequestro di merce in vendita da parte di persone non autorizzate ed al rinvenimento di vestiti e copricapi venduti da abusivi sul territorio e sulle spiagge.

Attenzione particolare viene data dagli agenti della Locale al controllo delle soste dei motocicli lungo la ss227 in ambito cittadino per evitare il parcheggio selvaggio che provoca il restringimento della careggiata dando il via a non pochi problemi nella zona compresa tra Corte piazza Veneto e piazza Martiri della Libertà.