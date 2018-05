Salvati dall’Enpa, cinque gattini pronti per l’adozione

Savona – Cercano casa i cinque gattini salvati in due diverse circostanze dai volontari dell’Enpa di Savona.

Due gattini erano stati trovati appena nati e senza madre, in condizioni difficili, in via Ponzone, nel quartiere della Villetta a Savona; altri tre, invece, erano stati ritrovati in identiche condizioni in piazza Martiri della Libertà.

Grazie alle amorevoli e pazienti cure dei volontari della Protezione Animali, che sono riusciti a svezzarli artificialmente e pazientemente, i mici ora sono guariti ed autosufficienti, pronti per essere adottati.

Chiunque fosse interessato piò recarsi presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; può contattare la sede telefonicamente al numero 019 82 47 35.