Tenta il furto alla Decathlon, arrestato 28enne

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 28 anni per il reato di tentato furto aggravato.

Una volante della Questura è intervenuta nel pomeriggio di ieri alla Decathlon di Campi dove il personale di vigilanza aveva fermato, oltre le casse, un soggetto con merce non pagata.

L’uomo ha preso dagli scaffali alcuni capi d’abbigliamento ed una telecamera go-pro e si è diretto in un camerino dove ha gli abiti, da cui ha staccato le placche antitaccheggio, ed ha tolto la telecamera dalla confezione per nasconderla in tasca.

Quando ha tentato di allontanarsi passando dall’uscita senza acquisti, è stato fermato dai sorveglianti, che ne avevano seguito le mosse e che gli hanno contestato il mancato pagamento.

I poliziotti hanno recuperato la merce sottratta, del valore complessivo di circa 190 euro, restituendo la go-pro e sequestrando i capi d’abbigliamento danneggiati.

Fissata per questa mattina la direttissima.