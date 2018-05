Torna la Notte Bianca di Levanto, eventi no stop dalla sera di sabato 2 giugno

Levanto (La Spezia) – Dopo il successo riscosso dalla Mangialunga, la passeggiata enogastronomica tra i borghi che lo scorso 20 maggio ha dato il via alla stagione estiva di Levanto, cresce l’attesa per la Notte Bianca che sabato 2 giugno animerà il centro rivierasco.

Anche per l’edizione 2018 il Comune e le associazioni locali hanno allestito un programma in grado di tenere compagnia ai residenti ed agli ospiti, accompagnandoli dal tramonto di sabato 2 giugno all’alba di domenica 3, iniziando con il mercatino dell’artigianato che aprirà i suoi tradizionali gazebo in piazza Staglieno già dalle 8.00 del mattino.

Federica Lavaggi, presidente del Consiglio comunale delegata dal sindaco Agata nell’organizzazione delle manifestazioni spiega: “L’obiettivo di questo grande contenitore di eventi è offrire a tutti la possibilità di trovare appuntamenti in grado di soddisfare la propria voglia di divertimento, di relax e di contatto con l’ambiente e la cultura, il tutto sempre improntato ad una fruizione di infrastrutture e servizi compatibile con le regole della tranquilla convivenza, della condivisione festosa di spazi e occasioni di svago, di rispetto per l’arredo urbano e per la nostra comunità che si apre ai visitatori con le proprie eccellenze”.

In tutto il centro sarà possibile fare shopping serale e notturno, degustare prodotti locali ed intrattenersi con musica che i pubblici esercizi potranno diffondere fino all’una della mattina di domenica.

Quando i locali chiuderanno i battenti, sarà possibile raggiungere la spiaggia per proseguire la festa ballando in riva al mare fino alle cinque.

Grande attenzione, come sottolinea il primo cittadino Agata, alla sicurezza: “Anche quest’anno, di concerto con i rappresentati delle forze dell’ordine presenti sul territorio e con gli organizzatori dei singoli spettacoli, metteremo in atto un controllo discreto, non invasivo ma efficace sui comportamenti delle persone, come richiede un evento che sappiamo porterà in paese migliaia di partecipanti dal comprensorio, oltre ai turisti già presenti e, naturalmente, ai residenti. La Notte Bianca deve continuare ad essere un’occasione di aggregazione, divertimento e spensieratezza per tutti e non di incivile trasgressione. Per questo è essenziale il rispetto delle più elementari regole di convivenza e decoro”.

Ecco il programma completo

ORE 8 – 24 : PIAZZA STAGLIENO

Mercatino dell’artigianato

ORE 17.30 – 19.30 : PISTA CICLOPEDONALE “MAREMONTI”

“InCantaStorie”: trekking narrativo da Levanto a Bonassola

ORE 19 – 21.30 : PIAZZETTA DELLA MARINA

Concerto del gruppo “Bottega della musica”

ORE 19 – 24 : PIAZZA STAGLIENO

Disco-baby con Lorella. Giochi gonfiabili per i bimbi.

ORE 19.30 – 21 : VIA GARIBALDI

Concerto gruppo strumentale “Musica Nova”

ORE 21 – 24 : PIAZZETTA ROSA DEI VENTI

Ballo liscio con “Rlv”

ORE 21 – 24 : PIAZZA DEL POPOLO

“East coast country dancer”

ORE 24 – 5 : BAR “PIPER”, BAR “NADIA” E “CENTRAL BEACH”

Feste in spiaggia