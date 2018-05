Turista soccorsa a Punta Mesco dopo un malore

Bonassola (La Spezia) – Si è sentita male mentre percorreva il sentiero che porta da Bonassola a Monterosso, nelle Cinque Terre, ma è stata salvata dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Una turista belga di 59 anni ha perso conoscenza, ieri pomeriggio, durante un’escursione a Punta Mesco.

Le persone con le quali si trovava hanno subito chiesto l’intervento del 118 che ha inviato gli uomini del Soccorso Alpino.

La squadra ha raggiunto nel più breve tempo possibile la vittima del malore e l’ha subito soccorsa rianimandola e stabilizzando le sue condizioni di salute.

Le persone presenti hanno riferito che la donna ha perso conoscenza e quindi si è reso necessario il trasporto in ospedale, a La Spezia, per accertamenti urgenti.

La donna è stata trasportata in barella sino alla strada e qui è stata presa in consegna dall’ambulanza che l’ha trasferita d’urgenza in ospedale.

Qui i medici hanno riscontrato un forte calo della pressione e hanno disposto per il ricovero per altri accertamenti.

