Villa Duchessa di Galliera – Gran ballo in costume nel giardino all’italiana

Genova – Un gran ballo in costume d’epoca nel giardino all’italiana di Villa Duchessa di Galliera. E’ l’incantevole “sorpresa” organizzata per la presentazione dei medaglioni floreali che la duchessa volle per adornare il proprio giardino, a fine Ottocento.

L’Associazione Amici di Villa Duchessa di Galliera e Sistema Paesaggio hanno organizzato l’evento per presentare al pubblico la novità che arricchisce il già splendido giardino, in questo periodo incorniciato da una rigogliosa fioritura di rose bianche.

Un gruppo di rievocazione storica, in abiti dell’epoca, ha passeggiato e poi danzato nel parco della Villa riportando l’atmosfera ai tempi in cui, nel giardino, passeggiava Maria Brignole Sale.

