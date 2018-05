Aggredisce i Carabinieri e ingoia eroina, 32enne in manette

Genova – Un genovese di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri della compagnia di Sampierdarena, impegnati nel pomeriggio di ieri in un servizio antidroga.

I militari hanno intercettato il 32enne in piazza Pallavicini, a Rivarolo, per un normale controllo. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è risultato in possesso di un involucro contenente al suo interno eroina e nel tentativo di eludere i controlli, ha colpito gli uomini dell’arma a calci e pugni, riuscendo anche ad ingerire una parte della droga.

Per tutelarne la salute, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi a Sampierdarena dove è stato ricoverato in osservazione.

Il pacchetto recuperato conteneva circa 7 grammi di eroina, sottoposta a sequestro.

L’uomo, ancora ricoverato all’ospedale sampierdarenese, sarà associato al carcere di Marassi non appena sarà dimesso, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri i militari, impegnati in un controllo del territorio, hanno fermato un giovane spacciatore intento a cedere una dose di hashish in via Don Giovanni Verità a Voltri.