Finale Antiqua, a Finale Ligure mercato di antiquariato sabato 9 giugno

Finale Ligure (Savona) – Torna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento con l’antiquariato e gli oggetti da collezione con la manifestazione “Finale Antiqua”. Gli stand saranno allestiti dalla mattina di sabato 9 giugno 2018 in Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza di Spagna e nei tratti a ponente e levante del Lungomare Migliorini, dove saranno visitabili fino alle ore 19 circa.

L’evento richiama sempre un gran numero di appassionati con oltre 100 settori dai più importanti mercati non solo della Liguria, ma anche del Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra.

Oltre a mobili d’epoca, arredi retrò, dipinti, monete e molte altre curiosità d’altri tempi e oggetti da collezione a prezzi vantaggiosi, sarà presente la Bottega di Restauro del Maestro Fabio Albanese, che avrà uno stand tutto suo per l’intera giornata in Piazza Vittorio Emanuele: un’occasione unica per ricevere consigli e suggerimenti sul trattamento dei mobili antichi.

La manifestazione come di consueto, si ripeterà anche per una seconda edizione annuale, prevista per il giorno sabato 8 settembre.