Genova – Cinghiali sulla rampa dell’Autostrada di Nervi provocano incidente

Genova – Una famiglia in ospedale per un brutto incidente causato dalla presenza di cinghiali sulla rampa dell’autostrada a Nervi. Poteva avere conseguenze anche più tragiche l’impatto tra due auto avvenuto l’altra sera, poco dopo le 21, sulla strada di accesso al casello autostradale di Genova Nervi. I mezzi si sono tamponati per evitare alcuni cinghiali che camminavano tranquillamente lungo la strada e una famiglia composta da padre, madre e figlio di 8 anni è finita in ospedale.

Sono stati loro, poco dopo il ricovero, a raccontare che all’origine dell’impatto c’era una famigliola di ungulati che aveva deciso di usare la rampa che scende al casello per una “passeggiata”. Il conducente della prima auto se li è trovati davanti improvvisamente effettuando una brusca frenata e l’auto successiva, con a bordo la famiglia, l’ha tamponata.

Poco prima, secondo quanto risulterebbe alla polizia stradale, un pullman di turisti avrebbe investito due animali, sempre sulla rampa di accesso all’autostrada A12 Genova – Livorno.

L’episodio riporta di stretta attualità il problema della presenza di cinghiali in città e sul delicato rapporto tra umani e animali.

Il numero di incidenti causati dalla presenza dei cinghiali in città aumenta considerevolmente e solo per caso non si sono ancora state conseguenze tragiche.

Colpire un animale di oltre cento chili con un’auto o, peggio, con uno scooter, può avere conseguenze disastrose.

