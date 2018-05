Grave incidente nello spezzino, feriti due anziani

Castelnuovo Magra (La Spezia) – Uno scontro frontale che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze, quello avvenuto ieri sera sulla strada per Olmarello, nel comune di Castelnuovo Magra, nello spezzino.

Per cause ancora da accertare le auto condotte da un 78enne ed un 89enne si sono scontrate frontalmente riportando danni molto seri.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere contorte dei veicoli e li hanno affidati alle cure mediche.

I due anziani sono stati stabilizzati e poi trasferiti d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

I feriti non sarebbero in gravi condizioni ma i medici li tengono sotto stretta osservazione per l’eta avanzata.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

