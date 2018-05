Incidente a Pontedassio, 28enne gravemente ferita

Pontedassio (Imperia) – Una giovane di 28 anni è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Torino a Pontedassio, in provincia di Imperia.

La 28enne si trovava in sella ad una moto come passeggera insieme al conducente, un uomo di 33 anni. Improvvisamente, il centauro ha perso il controllo del mezzo rovinando a terra. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorsi sanitari che si sono immediatamente occupati dei due: la giovane è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre l’uomo è rimasto illeso.

Ancora al vaglio dei Carabinieri le cause dell’incidente. A provocare la caduta potrebbe essere stato l’asfalto reso viscido dalla pioggia ma non si esclude lo stato di ebbrezza del conducente.