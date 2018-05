Innovazione suona bene, a Genova il laboratorio musicale per bambini

Genova – Arriva oggi, 29 maggio 2018, alle ore 16 presso La città dei bambini e dei ragazzi, il laboratorio musicale “Innovazione suona bene” che sarà rivolto a 30 bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni. L’evento, che vedrà coinvolti anche alcuni piccoli pazienti dell’Ospedale pediatrico Gaslini, è promosso da Assobiomedica, Federazione di Confindustria che rappresenta le imprese dei dispositivi medici.

I bambini avranno l’occasione di scoprire i suoni del corpo umano attraverso delle cuffie collegate a un pannello interattivo che raffigura i corpi di un uomo e di una donna, in un evento che ha l’obiettivo non solo di informare ed educare, ma anche di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione nella salute delle persone. Ogni parte del corpo sarà associata ad un brano inedito, composto in esclusiva per l’iniziativa.

Il laboratorio fa parte della collaborazione tra l’Associazione Festival della Scienza, che dall’1 ottobre 2016 si occupa delle attività de La città dei bambini e dei ragazzi, Assobiomedica, che ha sostenuto la scorsa edizione del Festival della Scienza e la Società Porto Antico di Genova S.p.A., proprietaria della struttura dove si svolgerà l’evento e costantemente impegnata nel rinnovamento dell’offerta ludico-didattica.

“La musica rappresenta il filo conduttore di tutte le iniziative della nostra campagna – ha dichiarato Andrea Celli, Presidente dell’Associazione Elettromedicali di Assobiomedica – e crea un’assonanza con le apparecchiature di diagnostica per immagini e la loro capacità di saper ascoltare gli organi del corpo umano, facendoli suonare come fossero degli strumenti musicali. Vogliamo con questa iniziativa offrire un’occasione di riflessione sulle tecnologie mediche, icone di un approccio positivo alla prevenzione e alla salute”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito innovazionesuonabene.it.