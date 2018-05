Migliorano le condizioni del ragazzo investito a San Fruttuoso

Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 14 anni travolto da una moto mentre attraversava la strada per andare a prendere il bus in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso. Il ragazzo ha riportato solo ferite superficiali e gli accertamenti medici non hanno riscontrato lesioni gravi.

In un primo momento l’incidente era sembrato molto più grave poichè il giovane è stato centrato dalla moto e sbalzato a terra e si temeva avesse battuto la testa violentemente a terra.

Sul posto, chiamata dai passanti che hanno assistito all’incidente, è accorsa l’ambulanza del 118 che ha trasferito il ragazzo in ospedale in codice giallo.

Una volta ricoverato al Pronto Soccorso, i medici hanno effettuato alcuni esami per accertare eventuali danni interni o traumi alla testa che fortunatamente hanno dato esito negativo.

Proseguono intanto le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’uomo alla guida del motociclo ha dichiarato di aver visto il ragazzo solo quando era troppo tardi per evitarlo ed altri testimoni hanno raccontato che il ragazzo stava correndo a prendere il bus e aveva un pallone in mano.

